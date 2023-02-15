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陳彥博克服失溫育空極地賽完賽 抵達終點線大秀地板動作慶祝[影]

2023/2/15 10:58（2/15 11:59 更新）
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台灣超馬好手陳彥博二度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，歷經失溫與黑夜孤寂等考驗，15日以10天6小時4分鐘完賽。（圖取自facebook.com/tommychen0610）
台灣超馬好手陳彥博二度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，歷經失溫與黑夜孤寂等考驗，15日以10天6小時4分鐘完賽。（圖取自facebook.com/tommychen0610）
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣超馬好手陳彥博二度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，歷經失溫與黑夜孤寂等考驗，今天以10天6小時4分鐘完賽，總排第4、徒步組第3，完成10年前對自己承諾。

陳彥博2013年首度加拿大育空700公里極地橫越賽，當時26歲的他，以第3名作收，也是賽史第一名完賽的亞洲選手，同時還是賽史完賽最年輕的選手。

加拿大育空700公里極地橫越賽限時13天完賽，當地時間2月4日自鄰近北極圈的白馬（Whitehorse）出發，沿路穿越森林、湖泊與山坡等險惡地形，同時還面臨寒冷氣溫考驗。

陳彥博今年重返賽事， 一路上拖著雪橇，背上食物、GPS收發器，一個人在荒野中前進，夜晚還得自行找安全的地點在野外露宿。

陳彥博臉書粉絲團這段時間也持續更新比賽動態，除了小心穿越森林和結冰湖泊外，由於氣溫僅零下32度，也讓陳彥博外套面罩、鞋子時常都結冰。

陳彥博長途跋涉，除了身體疲憊外，還得在黑夜降臨後獨自面對心裡孤寂感，透過與自我對話和激勵，找到繼續前進的動力，在距離終點不到40公里時，臉部已經呈現水腫，還有點失溫。

總統蔡英文昨天也在臉書發文，除了欽佩陳彥博精神外，也邀請民眾一起為陳彥博加油。

在即將完賽前發生一段插曲，因雪橇犬賽事的工作人員疏失，拔掉後段賽道標誌，導致陳彥博一度走向冰川，所幸最終仍順利完成比賽，根據官網顯示，陳彥博今天以10天6小時4分鐘完賽，總排第4、徒步組第3。他抵達終點線後，也開心地大秀地板動作等舞步。

今年育空700公里極地橫越賽由山路自行車組的葛萊蒂許（Jessie Gladish）率先完賽，徒步組前2名抵達終點的選手分別為魏曼（Matt Weighman）、楊恩（Tim Young）。（編輯：陳清芳）1120215

陳彥博抵達終點線後，開心大秀地板動作等舞步。（圖取自instagram.com/yukonarcticultra）
陳彥博抵達終點線後，開心大秀地板動作等舞步。（圖取自instagram.com/yukonarcticultra）
陳彥博15日抵達終點線，拿下總排第4、徒步組第3。（圖取自instagram.com/yukonarcticultra）
陳彥博15日抵達終點線，拿下總排第4、徒步組第3。（圖取自instagram.com/yukonarcticultra）
#陳彥博
#育空
#極地賽
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