陳彥博克服傷勢與疲勞 世界超馬錦標賽名列第3

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（中央社記者龍柏安台北10日電）身上大大小小傷勢，對陳彥博而言彷彿是榮譽勳章，歷經5天、250公里長征，他在世界超馬錦標賽以28小時17分25秒名列第3，這也是他送給自己最棒的生日禮物。

台灣超馬鬥士陳彥博今天在斯洛維尼亞舉行的250km世界超馬錦標賽最後一天，以單日第3的5小時又31秒完賽，以總成績第3名作收。英國選手洛特比尼爾（Thomas Joly de Lotbiniere）以26小時24分48秒奪冠，同樣來自英國的漢森（Luke Hanson）以27小時38分31秒居次。

250km世界超馬錦標賽與一般超馬比賽最大不同，就是全程路線起起伏伏，有時1天賽道海拔起降動輒超過5000公尺，加上還要對抗疲勞與傷勢，對參賽選手來說是很嚴苛的挑戰。

陳彥博在比賽第2天，因在山道上絆到石塊重摔，左膝甚至腫起，他仍忍著痛完成當天比賽；第3天又不慎撞上鐵絲柵欄滑倒，導致大腿與手部都掛彩濺血，依舊沒能澆熄他對比賽的熱情。

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雖然全身上下布滿大小傷勢，加上身體累積的疲勞與比賽壓力，陳彥博依舊撐了下來，他也在臉書（Facebook）上寫到：「我們都有戰士的力量，也許面對困境，難免感覺疲憊，但是我們有絕對的能力去突破挑戰，支持我們去完成目標。」

前4天比賽結束後，陳彥博總成績排在第3。今天恰逢他36歲生日，他再以單日排名第3完賽，也確定以總成績第3名封關，也算是送給自己的生日大禮。（編輯：戴光育）1110610