涉包攬訴訟20萬元交保 林義傑：我沒做什麼壞事

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超馬好手林義傑（右）涉嫌向影視業者包攬訴訟，8日被台北地檢署約談，檢方晚間訊後以林義傑涉犯律師法等罪，諭知新台幣20萬元交保。中央社記者蕭博文攝 111年6月8日

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（中央社記者蕭博文台北8日電）超馬好手林義傑被控向影視業者包攬訴訟，北檢今天搜索約談林等3人到案，訊後以林涉違律師法等罪，諭知20萬元交保。林義傑交保後表示，沒做什麼壞事，不用擔心鬼敲門。

林義傑交保後向媒體表示，做正義的事情然後被列為嫌疑犯，是很糟糕的事情，「我想查水表嘛，就查吧。」

林義傑說，沒有做什麼壞事，也沒有做違法的事情，只要沒做錯事，不用擔心鬼來敲門，但認為比例原則上有很大的問題，他又不是吸毒犯或殺人放火，卻要被用各種方式對待。

林義傑最後說，如果這是要對他人格或生活做很大的打擊、警告，他認為這是一個很糟糕的社會。

林義傑是台灣首名獲得4大極地超馬冠軍積分選手，但檢警掌握，林義傑擔任真相智財顧問公司實際負責人，涉以公司名義包攬多家影視公司的侵權影片取締業務，向民眾提告後，再收受影視公司報酬。

檢警認為，林義傑涉嫌違反刑法包攬他人訴訟罪嫌、律師法的無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪嫌；檢察官今天指揮警方發動2路搜索，約談林義傑、許姓登記負責人、邱姓員工到案。

檢察官複訊後，諭知林義傑以20萬元交保，許男、邱男各以10萬元、6萬元交保。（編輯：陳仁華）1110608