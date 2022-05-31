林義傑極限運動精神挑戰人生 後段班變台大碩士

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）超馬好手林義傑是台灣首名獲得4大極地超馬冠軍積分選手，不但在運動領域屢創佳績，求學時期也以極限精神來讀書，一天花15小時念書，更從後段班變成台大碩士。

林義傑日前接受「E!Studio藝鏡到底」節目專訪，雖然現在他擁有中正大學運動休閒與教育研究所教育學碩士、台灣大學管理學院EMBA高階管理碩士，目前更就讀政治大學法學院法學研究所，說是學霸也不為過。

林義傑坦言從小不愛讀書，老師甚至擔心他影響同學，將他調到後段班，「高四班」是他學涯開竅的轉捩點。林義傑分享，當時讀書一天超過15個小時，用10個月讀完別人花3年讀的書，以極限運動的精神拚命。

當時他告訴自己，為了延續運動生命，一定要考上大學。出社會後，林義傑面臨沒有商業專業知識困境，於是選擇繼續進修。結束商學院課程後，認知到商學與法學有關，開始研究「小六法」，進而產生興趣攻讀法學所。他也在退役後成為創業家，已成立運動品牌10年。

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除了極限運動，林義傑還有幾個讓人意外的小故事，例如曾替歌手周杰倫填詞。當時為了幫周杰倫的新歌「夢想啟動」填詞，不眠不休地寫出4種版本的詞。另一個是主持節目，公視邀請他接下「義傑體育課」主持棒，以運動員身分介紹及體驗不同運動。

本集節目電視版將於今晚10時30分在MOMOTV 75頻道播出；6月18日晚上8時在「E!Studio藝鏡到底」YouTube頻道上架。（編輯：張芷瑄）1110531