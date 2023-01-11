備戰加拿大極地橫越賽 陳彥博環台訓練感受人情味

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣超馬好手陳彥博將參加加拿大育空700公里極地橫越賽，他今天說，環台訓練過程，不少人陪跑、加油，感受到滿滿人情味，「一個人在雪地孤單競賽時，應該會想起這些人」。

陳彥博去年前往斯洛維尼亞參加全程約250公里的世界超馬錦標賽，以第3名作收，預計今年1月26日啟程加拿大，參加2月4日登場的加拿大育空700公里極地橫越賽，限時13天完賽。

10年前，陳彥博成為亞洲完賽第一人，今年將再次挑戰，他今天出席活動時表示，這項比賽氣溫零下10至50度，必須拖著雪橇，背上所有食物、2台GPS收發器，一個人在荒野中不斷前進，過程還會經過冰河、山丘。

面對極端氣候和地形的挑戰，陳彥博透露，每年約40至70人參賽，能走到終點可能不到10人，曾經還有選手因此截肢，因此想要參加比賽，還得先通過8項考試，會如何建造安全庇護所、升火，休息時也沒有帳篷，「只有一個睡袋和防水套過夜，起床馬上繼續前進」。

他預計，這次比賽可能會瘦10至15公斤，為應付比賽各項考驗，原本60公斤的他，已增重到67公斤。

陳彥博去年年底曾進行環台訓練，他今天回憶那段過程，從一開始拉著雪橇，後來聚集越來越多自動自發陪跑的民眾，讓他相當感動。

陳彥博透露，有名民眾組團陪他一起跑步，在台南和高雄交接處，再交棒給高雄團的成員，離去前所有陪跑的民鼓掌為他加油，讓他當下感動到快哭，也有民眾遇到紅綠燈時，主動護送他過馬路，讓他感受到台灣滿滿人情味。

「加拿大育空700公里極地橫越賽，不像是賽事，反而像是冒險和長征的修行。」陳彥博表示，身體狀態已準備差不多，後續將是心理層面挑戰，接下來會到山上模擬一個人在黑夜中住宿，讓自己習慣這樣子感覺。

陳彥博將環台訓練過程的回憶銘記在心，他透露：「一個人半夜在雪地，孤單競賽時，我應該會想起這些人。」（編輯：屈享平）1120111