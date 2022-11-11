59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人

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擁有「超馬老爹」稱號的羅維銘，11日在記者會中分享二度挑戰「超越自我3100英里跑挑戰賽」的心路歷程，鼓勵年輕人挑戰自我。（超馬老爹粉絲專頁提供）中央社實習記者胡翔惠傳真 111年11月11日

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（中央社記者屈享平、實習記者胡翔惠台北11日電）台灣59歲超馬好手羅維銘今年二度參賽紐約3100英里（近5000公里）超級馬拉松賽事，屢創佳績。他今天鼓勵有興趣參與超馬的年輕人勇敢跨出第一步，「只要付出行動，相信就有機會成功」。

擁有「超馬老爹」稱號的羅維銘，今年參加紐約3100英里超級馬拉松賽事，以46天15小時1分43秒創下亞洲紀錄，也是全球最高齡參賽且完賽的選手。他穿著MIT製鞋品牌的「y拖」參賽，不僅打破去年個人成績，今天更表示「即使自己年紀大了，還是願意再努力突破自我，希望能鼓舞年輕人。」

羅維銘腳穿台灣品牌的y拖參加「超越自我3100英里超跑挑戰賽」打破個人成績。他11月11日參加贊助活動，特別親手簽名在同款拖鞋上。（超馬老爹粉絲專頁提供）中央社實習記者胡翔惠傳真 111年11月11日

羅維銘今天在記者會上說，沒接觸過超馬的人，一開始可能會認為遙不可及，但其實只要跨出第一步，就有可能達成。「人生就是不斷的嘗試、受到挫折，再成功。」

吃素三年的羅維銘表示，吃蔬食有明顯改善身體，希望能推廣。他還提到，感謝廠商的贊助與支持，「心中一直記得許多幫助過我的貴人，才能有今天小小成就。」不過他最感謝的還是家人，今年有了太太徐春梅陪伴參賽，讓他能更專注在跑道上，最終成績比去年進步將近兩天，要將榮耀歸給太太。

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連續舉辦26年的「超越自我3100英里超跑挑戰賽」，堪稱世界上距離最長的超級馬拉松，選手得在52天內跑完3100英里，每天從早上6點持續到午夜12點，沿著紐約市皇后區的愛迪生高中周邊，跑完一圈是883公尺，完成賽事得重複跑完5649圈。

在「3100英里超馬」寫下紀錄的羅維銘，在記者會上同時也宣布與服飾品牌合作，擔任代言人。他表示比賽期間，他努力以跑步將台灣品牌帶上世界舞台，讓台灣在世界發光。（編輯：屈享平）1111111

台灣超馬好手羅維銘10月20日高舉國旗衝線，生涯第2度完成紐約超越自我3100英里（近5000公里）挑戰賽，成績比上屆快將近兩天。（中央社檔案照片）