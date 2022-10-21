羅維銘刷新5000公里超馬個人紀錄 妻子功不可沒[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）台灣超馬好手羅維銘連兩年完成紐約超越自我3100英里（約5000公里）賽事，妻子徐春梅一路陪伴，在他情緒低落時在旁聆聽、有助轉念，是他刷新個人及亞洲紀錄的功臣。

59歲的羅維銘去年成為首位完成超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race）的亞洲選手，今年再度挑戰，順利於賽事第47天、美東時間20日晚間完賽，成績為46天15小時1分43秒，比去年快將近兩天，名列第26屆賽事季軍。

羅維銘發表感言時說：「這邊沒有競爭者，只有參與者。我們超越自己，感到無比的快樂。」

他賽後接受中央社訪問表示，人如有信念，一步一腳印朝目標前進，就能超越自我。他將其他跑者視為陪伴的同行者，而非競爭者，因為跑者互相鼓勵，加上志工幫忙、勉勵，最終才能完成目標。

本屆賽事9月4日展開，11名選手參賽。義大利跑者馬卡托（Andrea Marcato）第44天完賽，實現3連冠；芬蘭跑者阿爾圖（Ashprihanal Aalto）第46天完賽，生涯第16度挑戰成功。兩人與旅居日本的台灣跑者楊皇蘭都在羅維銘完賽後趨前道賀。

今年紐約入秋後明顯降溫，羅維銘完賽時氣溫約攝氏12度，而且近期降雨頻繁，天氣變化對每天最多要跑18小時的跑者形成一大考驗。

羅維銘去年比賽中途捨棄跑鞋、換穿人字拖，今年再度以這項秘密武器應戰。但他坦言，穿人字拖如遇到寒冷天氣，還是會受傷，只好和跑鞋交替使用，畢竟天氣變化無可避免。

和去年不同的是，妻子徐春梅今年全程在旁陪伴，羅維銘賽後熱情擁抱她，並說：「這次我帶了我的wife（妻子）來，才有今天的完成。假如有一點榮耀的話，就與她分享，那是我的一個願望，今天已經完成了。」

徐春梅去年在羅維銘完賽後透過視訊恭喜，今年則在終點迎接高舉中華民國國旗衝線的羅維銘。但她開玩笑說，每天都睡不飽，有時只能睡3小時，是她陪丈夫比賽的最大挑戰。

徐春梅說：「這是很棒的體驗，因為你來這邊就會看到很多，才有辦法體會跑者的心情。每一天、每一圈，他們的心情都不一樣，起起伏伏。藉由這一次，我更了解我先生來這裡跑的心路歷程。」

羅維銘賽後提到「轉念」，也就是長跑遭遇逆境時需要正向思考。徐春梅透露，羅維銘原本目標奪冠，但前兩名實力堅強，後來將目標改為破個人紀錄，期間每天都在想「明天要怎麼跑會更好」，難免情緒低落。這時她就會陪丈夫走、聽他抒發心情，以利他恢復平常心。

羅維銘未表明下屆是否還會參賽，僅說到當地比賽就像「回到家一樣」。

徐春梅說，羅維銘告訴她「如果需要的話我還是會來」。如果丈夫這麼決定，她會支持，「但是真的還蠻累的，很辛苦，真的很辛苦，每個人的腳幾乎不是破皮，就是起水泡」。

這一路走來，徐春梅感謝僑胞、志工熱心協助，特別是旅居新澤西州、熱愛長跑的百駿跑團隊長施鈴玉。

施鈴玉從去年羅維銘參賽就頻繁到場幫忙張羅、充當翻譯，今年仍不時關心賽況，並在羅維銘完賽日以手機直播。她說，感覺像是羅維銘成功的一部分，非常開心，最後陪高舉國旗的羅維銘跑完最後一段，非常榮耀。（編輯：陳惠珍）1111021

第26屆超越自我3100英里（約5000公里）挑戰賽9月4日在紐約市皇后區牙買加開跑，台灣跑者羅維銘（圖）在第47天完賽，名列季軍。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月21日