新北百處行人保護、早開時相完成 危險路口事故降

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北交通局說，去年完成450處路口行人保護及早開時相，並增設行人庇護島、退縮行穿線等交通工程，使易肇事路口行人事故率下降；其中中和區景平路與景安路口行人受傷從6人減為0人。

新北市政府交通局說，行人保護時相是指在十字路口全面讓行人通行；行人早開時相是同方向的人、車燈號轉綠燈時，行人的綠燈號誌提早約5至10秒開啟。

新北市政府交通局交通安全科長林碧芬今天透過新聞稿表示，根據交通部日前提供民國109年至112年6月行人事故統計，三重區新北大道1段與中華路口、板橋區館前西路與南門街口、中和區景平路與景安路口、新店區復興路與順安街口及汐止區新台五路二段與福安街口比例偏高。

林碧芬表示，經分析，這些路口主要肇因以搶越行人穿越道占42%最多，其次為未注意車前狀態32%，且事故發生時段多為下午尖峰及夜間，其中行人事故多為高齡者長輩，達36%。

林碧芬表示，為提升行人交通安全，新北市府於這些易肇事路口都已建置實體人行道，並依事故路口特性，透過改善無障礙斜坡道、路口轉角外推擴大行人停等空間、增設行人庇護島、行穿線退縮及加寬、實施行人保護或早開時相等交通改善工程，保護行人空間。

林碧芬說，新店區復興路與順安街口經行穿線退縮及增設行人庇護島、行人早開時相等交通工程後，行人事故受傷人數從109年的5人，隔年減少為4人；汐止區新台五路2段與福安街口也從6人減為2人。

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林碧芬表示，另外，三重區新北大道1段與中華路口111年行人事故受傷人數7人，到去年上半年則減為2人，中和區景平路與景安路口也透過行穿線加寬及綠舖，及行人庇護島停等空間設置禁止汽機車進入標誌等，使行人事故受傷人數從6人減少為0人，成效最明顯。

新北交通局表示，除了持續滾動檢討並追蹤路口改善成效，各道安小組也將針對高齡者及行人安全持續透過工程、教育、執法3管齊下，加強防制，也呼籲用路人遵守交通規則。（編輯：張銘坤）1130129