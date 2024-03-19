新北春紛節23日三重登場 市府籲搭捷運公車最方便

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（中央社記者高華謙新北19日電）結合音樂、市集、美食與舞蹈的2024新北春紛節將於23、24日在三重區新北大都會公園登場；新北市府交通局說，民眾可搭捷運至新蘆線三重站或機場捷運A2站，出站步行即可抵達。

新北市政府交通局交通安全科長林碧芬今天透過新聞稿表示，除了搭捷運，民眾也可搭62、232、227區、264及640公車至「捷運三重站」，步行約3分鐘至會場：或搭803、806、621、662、292等路線公車到「菜寮（重陽路）站」、「菜寮（重新路）站」下車，再步行3至15分鐘即可抵達；交通局將協調市區公車機動增加班次，方便民眾搭乘。

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此外，林碧芬說，捷運三重站下方現正進行跨堤步道改建工程，民眾務必避開工區，改由其他動線進出，以免發生危險。

交通局表示，新北春紛節會場周邊停車空間有限，建議民眾多利用捷運、公車等大眾運輸前往；交控中心也將加強監控周邊即時路況，並透過CMS（資訊可變標誌）、新北即時交通資訊網和警廣加強宣導。相關公車交通資訊可參閱活動官網（https://jazzswing.hrcm.com.tw/）或大台北公車網頁查詢。（編輯：龍柏安）1130319