台新女子路跑賽「香香」登場 董家琪半馬封后

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（中央社記者黎建忠台北14日電）號稱「最香賽事」的2024台新女子路跑賽，今天在台北市府前廣場開跑，超過萬名選手齊聚一堂，最終董家琪以1小時23分39秒的成績在半程馬拉松組率先衝線。

台新銀行連續7年冠名贊助這場純女性路跑賽事，今天的3公里組，除了有T1職業籃球聯盟的台北戰神啦啦隊沿途加油打氣外，杭州亞運金牌空手道好手谷筱霜也下場嚐鮮跑了3公里。

奪冠的董家琪算是素人跑者，過去曾是國中數學老師，6、7年前為了陪當時的導師班學生運動，所以一起報名路跑賽，最後自己也愛上這項運動，而在經過2年瘋狂訓練後，她的人生初次全馬就跑進3小時內。

今天半程馬拉松除了董家琪封后外，陳美彤與余亭緣分別以1小時25分11秒及1小時26分17秒的成績位居2、3名位置；而10公里組由林嫆菁以41分27秒拿下冠軍寶座。

另外，AR（adidas Runners）是adidas在全球發起的跑步社群，這次台新女子路跑還特別邀請到來自香港的教練華進，一起擔任配速團隊幫助參賽選手順利完賽。

對於首次參與台灣的路跑賽事，華進在回到終點後笑說：「當初聽到任務時有點緊張，第1次在台灣參加路跑就體驗到什麼叫作連空氣都是香香的，很開心可以陪著大家一起在設定的時間內跑進終點。」

台灣阿迪達斯經理何旭平在接受中央社記者訪問時表示，adidas Runners就是希望民眾透過平時正常且適合自己的訓練，來達到規律運動的目的，加上有專業教練陪伴，更能事半功倍，也可透過App讓自己和全球城市的跑步愛好者一起努力。（編輯：張雅淨）1130414