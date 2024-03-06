長榮航空恢復桃園-愛媛航線 賞櫻旺季再增班

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）長榮航空今天恢復桃園-愛媛航線，每週2班，為滿足旅客赴日賞櫻需求，3月20日至4月30日賞櫻旺季增為每週4班。

長榮航空發布新聞稿，今天分別於桃園國際機場及日本愛媛縣松山機場，舉行啟航儀式，客艙內添置愛媛縣廳吉祥物「蜜柑狗狗」抱枕及頭墊紙，也特別為旅客準備「長榮航空多功能旅行貨幣包」。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空與愛媛松山的緣分深厚，2017年起開始於賞櫻、賞楓旺季推出包機服務，2019年7月18日起提供定期航班服務，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間受影響而短暫停飛，但與愛媛縣廳共同舉辦以愛媛為主題的類出國航班，去年底再推出長榮航空會員獨享的桃園-愛媛松山航班，迴響熱烈。

長榮航空看好日本四國地區的市場潛力，另為滿足旅客赴日賞櫻需求，3月20日至4月30日的賞櫻旺季，愛媛航班由每週2班增為4班。

愛媛縣知事中村時廣在慶祝儀式表示，感謝長榮航空恢復愛媛航班，愛媛縣會持續加強縣內觀光資源，吸引外國旅客來訪，並同步推廣日本旅客出境到海外旅遊。

愛媛縣觀光資源豐富，擁有3000年歷史的「道後溫泉」及自江戶時代保留至今的「松山城」，皆被米其林指南評選為二星級景點。

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另外，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、或是2014年被美國知名媒體CNN選為「世界最棒的自行車路線之一的瀨戶内島波海道，都是民眾體驗愛媛獨特魅力的最佳去處。

長榮航空桃園-愛媛松山航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，台灣出發時間為清晨6時25分，到愛媛當地時間上午9時45分；回程是日本時間上午11時5分從愛媛起飛，中午12時55分回到桃園國際機場。（編輯：李亨山）1130306