苗栗「雙城」馬拉松 2賽事同步開放報名

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣兩大馬拉松活動「山城星光馬拉松」及「南庄山水悠遊行-山水馬拉松&悠遊騎慢城」將分別於9月底、10月下旬登場，今天起同步開放報名。

以苗栗市「山城」及南庒「慢城」為主軸的雙馬拉松賽事，今天在縣府舉行聯合宣傳記者會，苗栗縣長鍾東錦出席表示，路跑活動蔚為風行，歡迎全國喜愛運動的民眾，報名參加、挑戰自我，同時體驗苗栗好山、好水、好人情，並享用道地客家美食。

苗栗縣政府教育處指出，「山城星光馬拉松」將於9月28日舉行，分為全馬、半馬、健跑、親子4組別，路線從苗栗縣體育場出發，沿苗栗市經國路的樟樹綠廊，經河濱公園、客家圓樓等景點，讓傍晚微風及夜景伴隨跑者前行，同時各鄉鎮市農會將在會場設攤，行銷在地優質農特產，7月21日截止報名。

「南庄山水悠遊行-山水馬拉松&悠遊騎慢城」則分兩日辦理，10月26日舉辦「悠遊騎慢城」自行車活動，競賽組別可挑戰自行車環台賽台3線仙山登山王路段；10月27日舉辦「山水馬拉松」路跑活動，分為半馬、悠遊、休閒3組別，均自南庄鄉公有停車場出發，沿苗124乙線經康濟吊橋、田美攔河堰等景點，8月25日截止報名。

縣府表示，南庄山水馬拉松針對苗栗縣民提供優惠，只要縣民跑完，可獲得額外獎勵；山城星光馬拉松舉辦日適逢教師節，參加者出示教師證也可獲得額外獎勵。相關報名資訊可於伊貝特報名網查詢。（編輯：林恕暉）1130507