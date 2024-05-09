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疑掌摑他人 日警法辦肯亞前馬拉松奧運銀牌得主

2024/5/9 15:23
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（中央社東京9日綜合外電報導）肯亞籍的前馬拉松選手魏奈拉（Erick Wainaina）3月疑似在日本東京都的車站內掌摑站務員與旅客，東京警視廳世田谷署今天依傷害與暴行罪嫌，將魏奈拉函送東京地方檢察廳偵辦。

魏奈拉目前50歲，以前是長跑好手，曾奪得1996年亞特蘭大奧運男子馬拉松銅牌，與2000年雪梨奧運馬拉松銀牌。

讀賣新聞報導，根據東京都世田谷警察署的幹部，魏奈拉3月27日晚間10時左右，在世田谷區上馬地區的東急田園都市線駒澤大學站內，掌摑1名10幾歲的女性旅客及50幾歲的男性站務員，並造成站務員受到輕傷。

搜查相關人士透露，事發之前魏奈拉在電車上被提醒留意手機的使用方式，並與受害女子發生糾紛。魏奈拉面對調查，表示「當時喝醉酒不記得事發經過，認為應該是事實」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130509

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