澎湖跨海馬拉松攜手沖繩合作 互相宣傳海島賽事

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）第7屆「2024菊島澎湖跨海馬拉松」11月3日登場，觀光署澎湖國家風景區管理處今天舉行記者會，說明今年與同為海島賽事「沖繩馬拉松」合作相互宣傳，邀請海內外跑友共襄盛舉。

「菊島澎湖跨海馬拉松」是擁有IAAF/AIMS國際專業認證的賽道，為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，沿途經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點，讓參賽跑者能用雙腳一邊跑，一邊飽覽澎湖各地的獨特美景。其中別具特色的「澎湖創意美食補給站」，更是讓跑友們趨之若鶩。

澎管處說，今年「菊島澎湖跨海馬拉松」特別與同為海島賽事的日本「沖繩馬拉松」合作，互相宣傳，希望讓更多喜歡馬拉松的國內外跑者能夠互相交流，為慶祝菊島馬和沖繩馬成為合作夥伴，賽後將抽出5個「2025沖繩馬拉松」的參賽名額。

藝人吳鳳也獲邀參加記者會，分享了他在澎湖參加過的菊島馬拉松經驗；他說，在台灣跑馬拉松非常有趣，沿途都有熱情的跑友想和他拍照，讓他非常難忘，而且國外的馬拉松都沒有這麼享受比賽的氛圍，只有在台灣的馬拉松有送龍蝦，還有好多澎湃的海鮮補給，吃著吃著就完賽了。

「2024菊島澎湖跨海馬拉松」由晴天旅遊冠名贊助，晴天旅遊總經理蕭世華說，晴天旅遊專攻南北極等國外高檔特殊行程，COVID-19疫情期間，發現台灣離島非常有特色，也推出不少包機產品，今年晴天旅遊將安排所有員工到澎湖體驗馬拉松。

「2024菊島澎湖跨海馬拉松」即日開放報名，官方網站https://bao-ming.com/eb/content/6075。（編輯：陳政偉）1130508