超馬協會郭豐州率團 首度參加美國永續環保論壇

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（中央社記者黎建忠台北14日電）為擴大國內路跑界環境永續作為的國際能見度，超級馬拉松協會理事長郭豐州率隊前往美國洛杉磯，參加由美國綠色運動聯盟主辦的永續環保論壇。

同樣出席的國立清華大學運動事業及政策中心教授黃煜，也以台灣路跑賽事環境永續聯盟身分，與國際知名馬拉松賽事，包括紐約馬拉松、芝加哥馬拉松及洛杉磯馬拉松等，同台交流永續工作推動經驗。

邁入14年的論壇於洛杉磯孔雀劇院登場，計有近800名、來自15個國家的人員與會，今天起一連3天的論壇超過70餘場次的各種演講、報告或是座談會，參與的成員是來自運動或環境永續相關專業人士。

黃煜在聲明稿中指出，這是台灣第1次有代表參與論壇並分享國內路跑界環境永續的各種政策。

另外，透過這次交流，不僅凸顯國內路跑界在環境永續的具體成效，也彰顯對於全球氣候變遷的重視，特別是數項指標型馬拉松賽事，如台北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、台灣米倉田中馬拉松及超馬協會的賽事都積極落實各項環境友善措施，堪稱綠色賽事先驅。

此外，郭豐州與黃煜也邀請負責紐約馬拉松環境永續事務的主任克莉斯裘蘿（Crisculo）參與國內路跑賽事永續論壇。

此次論壇的與會成員也大有來頭，像是效力於美國職籃NBA金州勇士的球星保羅（Chris Paul）擔任與談來賓，並加入聯盟擔任理事成員，期望能夠為公益事務發聲。（編輯：管中維）1130614