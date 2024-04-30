運動界先例 路跑賽事環境永續作業指引出爐

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）路跑賽事環境永續作業指引今天出爐，為運動界先例，清華大學運動事業及政策中心教授黃煜表示，除了期待帶動更多賽事跟進制定外，也希望未來地方政府在審核路權時能納入參考。

路跑運動近年來在台灣蓬勃發展，一年動輒500場賽事，參與人次估計接近百萬，而參與賽事人潮，雖為地方帶來商機，但也可能對環境造成衝擊。

黃煜接受中央社記者訪問時表示，自2022年8月起多次邀集籌辦馬拉松賽事團隊、產業界、地方政府、運動行銷公司開會討論，希望賽事辦理過程能夠有更多環境永續元素在其中，透過公布這份路跑賽事環境永續作業指引，希望地方政府未來在審核賽事路權時，能夠納入參考。

路跑賽事環境永續作業指引的內涵分為3大部分，首先是6R觀念在路跑界的運用範例，像是將許多賽事輸出物重複使用（reuse）、無紙化作業（reduce）、廢棄物妥善回收（recycle）等。

黃煜舉例，除了賽事簡章或是成績證明無紙化，可降低紙張的使用外，由回收寶特瓶及咖啡渣製造的機能衣，以及透過回收物製成的獎盃，都是循環經濟最佳案例。

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第二部分，則是賽事籌辦過程可參考的環境永續作為，首先就是成立專責單位負責相關事務，籌辦工作的交通運輸、採購、低碳服務、場域選擇及現場布置、補給品準備及廢棄物處理等7個面向。第三部分則是涵蓋41個題項的檢核表。

路跑賽事環境永續作業指引，為運動界第一個針對運動賽事提出的環境永續作業指引，黃煜表示，目前包括台北馬拉松、萬金石馬拉松、田中馬拉松都已參考部分作業指引項目，希望藉由路跑界推廣，發揮示範作用，帶動其他運動項目跟進。（編輯：李亨山）1130430