長榮高雄飛香港首航 孫嘉明：促進台灣觀光

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）長榮航空「高雄-香港」航線今天首航，長榮今天上午在高雄小港機場迎接首批184名旅客。長榮航空總經理孫嘉明說，此次開航讓南部鄉親出國有更多選擇，也可吸引更多香港人透過多元航點促進台灣觀光。

長榮航空今天在小港機場舉辦首航儀式，載滿184人客機在9時15分起航飛往香港。長榮航空將候機室打造成香港風格，現場融入古早味遊戲，讓旅客玩套圈圈、魔術方塊等遊戲，更以香港90年代金曲組曲迎賓。

孫嘉明接受媒體聯訪時表示，民航局去年底有重新分配香港航權，長榮航空拿到一週14班的航權，此次開航高雄-香港，完整了長榮在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門4條航線的航空公司。

孫嘉明說，未來不論是高雄進、桃園出，或是桃園進、高雄出都可以提供香港旅客選擇，吸引更多香港人到台灣旅遊。

高雄國際航空站主任傅耀南接受媒體聯訪時表示，目前高雄機場運量已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前的7成3，現在有不少航空公司正在與高雄機場接洽，未來將有更多航線，南部出國民眾有更多選擇。

旅客蔡先生表示，很開心長榮終於開了高雄飛香港的班機，他特地購買機票體驗首航，未來可以不用搭高鐵到桃園，也能有更多觀光客來高雄旅遊。

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長榮航空表示，目前長榮從高雄出發的航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上今天開航高雄-香港，從高雄出發的航點數達到7個。

長榮從高雄飛香港航線目前為每日一班，上午9時15分從高雄起飛，香港飛高雄為中午12時5分起飛。5月15日起將增為每日2班，另外7月1日起，高雄-首爾也將由每週4班增為6班，屆時自高雄出發航班將達每週49班。（編輯：黃世雅）1130412