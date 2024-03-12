長榮航空高雄-香港4/12開航 每天1班

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（中央社記者余曉涵台北12日電）鎖定台灣往返廣東、香港及澳門大灣區市場的長榮航空股份有限公司今天發布新聞稿表示，4月12日起開航高雄-香港航線，初期每天1班，5月15日起增為每天2班。

高雄-香港航線4月12日起BR845上午9時15分出發，10時55分抵達香港；BR846中午12時5分從香港起飛，下午1時40分抵達高雄市。

5月15日起新增BR849下午4時45分出發，下午6時25分抵達香港；BR850下午7時25分從香港起飛，晚間9時抵達高雄。

長榮航空說，搭配每週53班桃園-香港航班，屆時將提供每週67班往返台港飛航服務，高雄-香港航線開闢後，長榮航空將成為唯一有桃園-香港、桃園-澳門、高雄-香港、高雄-澳門航線航空業者。

長榮航空表示，香港航線是長榮航空現有航點中班次最密集、座位數最多航線，高雄-香港航線提供南部旅客前往香港便利空中交通，著眼台灣往返大灣區市場，藉綿密飛航服務，提供旅客北進南出、南進北出彈性行程規劃。

長榮航空說，高雄-香港航線將以空中巴士A321-200機型飛航，配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，即日起開放訂位。（編輯：李明宗）1130312