北市U-Sport計畫升級 民營健身房也適用

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市長蔣萬安今宣布「U-Sport台北樂運動」升級，擴大適用範圍至World Gym、可爾姿、全真瑜珈、健身工廠等民營場館，並加碼送運動抵用金與抽獎等。

蔣萬安今出席U-Sport 台北樂運動記者會，宣布「2024 U-Sport台北樂運動」升級版計畫正式啟動，所有市民運動參與「樂集點」並擴大優惠適用範圍，並加碼送23至64歲市民限量4萬份的1500元運動抵用金。

另外，更與包括World Gym、可爾姿、全真瑜珈、健身工廠等民營運動業者合作，多達150餘家公民營場館均參與，另還有總價高達200萬元的「好康抽」活動。

蔣萬安說，去年9月率先推出U-Sport試辦計畫，經彙整各界反饋意見後再推出全新升級版，目標是北市規律運動人口比例破40%。

體育局表示「動愈多、賺愈多」，所有市民運動就可集點5U幣，擴大適用於折抵場館入場費或購買各式運動課程等，而運動場館也不再僅限公營運動中心，搭配簡單易操作的專屬App，方便市民累積、使用點數。

體育局說，U-Sport App運動地圖功能查詢適合近便場館，再使用運動點數折抵單次入館、購買運動課程、折抵會費及場地租借等，滿足各項運動需求及嘗試新運動的可能性。

此外，總價值高達200萬元的抽獎活動，只要運動次數達標，即可參加8月及12月份2波的「好康抽」，包含Gogoro電動機車、美利達自行車、GARMIN運動手錶、Insta360運動相機等。（編輯：張銘坤）1130417