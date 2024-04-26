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中南部留意大雨 28日鋒面北移降雨趨緩

2024/4/26 17:55（4/26 18:37 更新）
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受鋒面影響，台北市區26日中午一度下起大雨，信義區街頭有民眾沒帶雨傘，先以雨衣遮擋頭部，快速通過馬路。中央社記者王飛華攝 113年4月26日
受鋒面影響，台北市區26日中午一度下起大雨，信義區街頭有民眾沒帶雨傘，先以雨衣遮擋頭部，快速通過馬路。中央社記者王飛華攝 113年4月26日
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（中央社記者余曉涵台北26日電）中央氣象署今天指出，這波鋒面預計影響到28日，今晚到明天降雨區域以中南部為主，北部及東半部趨緩，空檔也較長，明天晚間起鋒面北移，降雨區域往北移動，但整體降雨趨緩。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，這波鋒面預計影響到28日，今、明兩天西半部有局部大雨或雷雨，今晚到明天降雨區域以中南部為主，北部及東半部空檔較長，雨勢也會較小。

曾昭誠指出，明天晚間到28日鋒面北移，降雨區域往北移動，但整體降雨趨緩，中部以北有雷雨，南部雨勢也不會像這兩天這麼大。

曾昭誠說，29日將是未來一週降雨最少的時間，各地多雲，中部以北有零星短暫陣雨，午後山區及宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，下1波鋒面30日接近，越晚降雨機率越高，中部以北、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，其他地區有零星降雨。

曾昭誠指出，30日偏南風，各地山區及午後雷陣雨會多一些，5月1日及2日鋒面影響，降雨增強，西半部、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，雨勢較大的區域將會落在西半部。

曾昭誠說，鋒面通過後將轉為東北風，各地降雨趨緩，只有迎風面及午後山區要留意降雨。

溫度方面，曾昭誠指出，未來都是偏南風的環境，溫度上沒有太大變化，沒下雨時，各地高溫落在攝氏28到31度上下，若有下雨，就會下降一點。

曾昭誠說，鋒面通過轉為東北風後，溫度則會稍微下降，各地白天高溫不會超過30度。（編輯：管中維）1130426

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#鋒面
#曾昭誠
#交通部中央氣象署
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