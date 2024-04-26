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鋒面挹注全台水庫1.2億噸 中部進帳最多有助稻作灌溉

2024/4/26 18:48（4/26 19:40 更新）
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26日下午6時全台水庫蓄水概況。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
26日下午6時全台水庫蓄水概況。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
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（中央社記者劉千綾台北26日電）鋒面來襲，近日全台水庫降雨效益估達1.2億噸，中部水庫進補最多，累計高達7400萬噸。水利署表示，這波降雨非常關鍵，除挹注水庫集水區，平地降雨也有助一期稻作灌溉，降低枯水期風險，後續將密切關注梅雨狀況。

根據水利署統計，自4月22日上午7時至今天下午3時，中部水庫最有收穫，降雨效益估達7400萬噸。翡翠水庫、石門水庫、寶山寶二等北部水庫合計入帳3940萬噸，南部水庫累計挹注1170萬噸。

水利署副署長王藝峰今天表示，此次鋒面降雨集中在中部，因此苗栗、台中水庫獲得挹注，其中供應中部地區用水的重要水庫鯉魚潭進帳約1900萬噸，德基水庫1600萬噸，日月潭和霧社水庫合計則達2400萬噸；北部的石門和翡翠水庫各進帳超過1000萬噸水量。

王藝峰指出，這波降雨非常關鍵，「CP值非常高」，除了挹注水庫集水區，更重要的是，平地也降下豐沛雨量，因此一期稻作灌溉可以大幅減少從水庫供應的用水。

南部方面，王藝峰表示，降雨集中沿海和平地，但山區降雨可望挹注高屏溪的流量，未來幾天預估會增加，將善用河川流量增加機會，把水儲存到南化水庫，目前台南地區的曾文、南化和烏山頭水庫蓄水量接近2億5000萬噸。

王藝峰表示，整體而言，台灣枯水期風險已經降低，但一期稻作進入抽穗期，用水量大增，仍須密切注意5月梅雨狀況，會與中央氣象署共同評估，並做好萬全準備。

盤點全台水庫蓄水概況，北部地區新山水庫蓄水率94.9%、翡翠水庫蓄水率67%、石門水庫蓄水率26.2%、寶山第二水庫蓄水率34%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各為39.6%、59.4%、88%。

南部烏山頭水庫蓄水率73.9%、曾文水庫蓄水率35%、南化水庫蓄水率26%。（編輯：翟思嘉）1130426

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