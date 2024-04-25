連3天降雨 寶山與寶二水庫可增約360萬噸水量

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）水利署北區水資源分署今天表示，從23日降雨至今，可為寶山水庫與寶二水庫帶入約360萬噸水量，也會透過節水操作及加強引水，讓水庫持續穩定供水。

水利署北區水資源分署向中央社記者表示，近日降雨從23日統計至今，於上坪攔河堰集水區雨量累積達68.8毫米，預估將可為寶山水庫與寶二水庫增加360萬噸水量。

北區水資源分署說，寶山與寶二水庫系統蓄水量昨天上升48萬噸，今天再上升31萬噸，目前蓄水量共約1130萬噸，蓄水率已升至30.96%。

北區水資源分署指出，依氣象資料分析顯示，此波降雨有延續趨勢，後續將加強守視透過節水操作及加強引水，讓水庫穩定供水。

至於是否再實施人工增雨等規劃，北區水資源分署表示，將視天候條件適當機動實施，以增加水庫集水區降雨機率。（編輯：方沛清）1130425