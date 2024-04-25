降雨3天挹注 石門水庫蓄水率回升至2成5

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（中央社記者葉臻桃園25日電）水利署北區水資源分署今天表示，經過近3天的降雨，石門水庫增加了約750萬噸水量，蓄水率已回升至25%；寶山和寶二水庫系統蓄水量也上升，蓄水率回升至30.96%。

水利署北區水資源分署今天向媒體表示，23日起至今天上午10時30分為止的降雨，石門水庫降雨合計39.9毫米，預估可為水庫增加750萬噸水量；寶山和寶二水庫合計降雨68.8毫米，預估可為水庫增加360萬噸水量。

北區水資源分署指出，石門水庫水位昨天上升29公分，今天又上升32公分，目前水位為219.77公尺；蓄水量昨天增加88萬噸，今天又增97萬噸，目前蓄水量為5129萬噸，蓄水率已回升至25%。

北區水資源分署說，寶山和寶二水庫系統蓄水量昨天增加48萬噸，今天又增31萬噸，目前蓄水量約1130萬噸，蓄水率已回升至30.96%。

北區水資源分署也說，由於平地也多有降雨，農田經雨水充分供應已滿足，經協商農水署石門及桃園管理處，同意今明2天水庫可節省不放水，以增加蓄水量。（編輯：李錫璋）1130425