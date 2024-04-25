台南降雨不明顯水情仍優於中北部 持續穩定供水

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（中央社記者張榮祥台南25日電）鋒面影響，台南昨、今降雨，但雨勢不明顯，曾文、烏山頭2水庫合計蓄水率雖跌破4成，蓄水總量仍超過2億公噸；水利署南區水資源分署認為台南水情優於中北部，將持續穩定供水。

中央氣象署南區氣象中心觀測，鋒面接近影響，台南昨天開始降雨，今天清晨雨勢較大，直到上午10時，雨勢明顯轉弱，市中心一帶僅毛毛細雨。

台南市政府水利局統計，截至上午7時，台南市最大時雨量以楠西區42毫米居冠，其次是官田區34.5毫米，西港區33.5毫米；最大10分鐘雨量是楠西區21毫米，其次是七股區16.5毫米，官田區15.5毫米。

以灌溉為主的曾文、烏山頭2水庫，截至上午10時，合計蓄水率39.82%，但蓄水總量仍有2億3222萬公噸，其中曾文水庫1億7413萬公噸，蓄水率34.5%；鳥山頭水庫5809萬公噸，蓄水率74.03%。供應台南民生、工業用水的南化水庫，蓄水量2250萬公噸，蓄水率25.14%。

南區水資源分署告訴中央社記者，以水庫蓄水而言，台南水情優於中北部，將可持續供水。這2天雨勢雖小，對水庫進水仍有些微助益，且有利於灌溉，期待明天雨勢明顯，讓水庫進帳更多。（編輯：黃世雅）1130425