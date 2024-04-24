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鋒面影響26日雨勢最大 中南部留意大雨或豪雨
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鋒面通過台南降雨不明顯 水庫進帳待觀察

2024/4/24 19:30
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）受鋒面通過影響，台南多數行政區今天出現降雨，但截至晚間7時為止，累積雨量不多，曾文水庫上游集水區約14.3毫米、南化水庫集水區約1.5毫米，進水量待進一步觀察。

台南地區今天天氣不穩定，多數行政區都有降雨，但雨勢不大且持續時間都不是太長，依據中央氣象署觀測資料，台南今天累積雨量最多為南區7.5毫米，其次為白河區關子嶺5.5毫米，其餘測站皆未超過5毫米。

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經濟部水利署南區水資源分署觀測資料顯示，台南主要水庫降雨情形，以集水區在嘉義山區的曾文水庫14.3毫米最多，南化水庫有1.5毫米，烏山頭水庫集水區則未降雨，水庫進水情形待進一步觀察。

南水分署晚間7時觀測資料，曾文-烏山頭水庫系統總蓄水量2億3338萬立方公尺，蓄水率40.02%，南化水庫蓄水量2279萬立方公尺，蓄水率25.47%，3大水庫總蓄水量較昨天同期呈微幅下降。（編輯：陳仁華）1130424

#南化水庫
#台南市
#曾文水庫
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