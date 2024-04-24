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苗栗多鄉鎮累積雨量破百毫米 水庫可望稍解渴

2024/4/24 17:43（4/24 19:08 更新）
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鯉魚潭水庫。（中央社檔案照片）
鯉魚潭水庫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）今天鋒面通過，苗栗縣泰安、大湖、卓蘭、三義等多鄉鎮地區累積降雨突破100毫米，鯉魚潭、明德水庫集水區都有明顯降雨，預估有助為吃緊水情提升蓄水量。

經濟部水利署水情資訊顯示，苗栗縣水情燈號

水情燈號小百科

一、藍燈：
水情正常、供需穩定。

二、綠燈：
加強水源調度、研擬措施。

三、黃燈：
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水

四、橙燈：
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%

五、紅燈：
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他

資料來源：水利署

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為提醒綠燈，3座主要水庫除了永和山水庫水位接近5成外，鯉魚潭水庫蓄水率僅34.9%，有效蓄水量4027萬噸；明德水庫蓄水率也只有25%，有效蓄水量314萬噸。

受到鋒面影響，苗栗縣內各地自今天清晨起出現明顯降雨，雨勢時強時弱，根據中央氣象署觀測資料，截至中午，全台累積雨量前10名都集中在苗栗縣，包括泰安、大湖、卓蘭、三義、後龍等鄉鎮突破100毫米。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，包括水庫集水區及大安溪士林堰上游集水區都有近百毫米雨量，因近日鋒面可能持續影響帶來降雨，對於挹注水庫勢必有明顯幫助。

農業部農田水利署苗栗管理處副處長翁志成告訴中央社，明德水庫集水區在這波降雨累積平均雨量約60毫米，水庫目前進帳約10萬噸用水，預估近期每日至少會有將近18萬至20萬噸入庫，若雨勢持續，將有助於明德水庫蓄水量提升。（編輯：張雅淨）1130424

#水情
#明德水庫
#鯉魚潭水庫
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