汛期將屆 翡翠水庫完成控水閘門測試防淹水

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北翡翠水庫管理局表示，5月起汛期將屆，翡翠水庫已進行各防汛整備工作，經檢測28處洩洪廣播都正常，今天也完成翡翠大壩25道控水閘門測試待命，防範出現淹水情形。

翡翠水庫管理局發布新聞資料指出，近日受鋒面影響，全台各地天氣不穩，且每年5至11月為汛期，常有颱風豪雨襲台，易致水患成災，為確保翡翠水庫蓄洪防災功能，已全面啟動各項防災整備工作，今天針對大壩18處洩水口共25道控水閘門，完成測試待命。

翡管局表示，翡翠水庫位於淡水河、新店溪上游的北勢溪流域，集水區廣達303平方公里，面積為台北市1.1倍。颱風豪雨期間，可截留北勢溪洪水，降低新店溪及淡水河洪峰流量，紓緩下游防洪壓力。

翡管局指出，翡翠大壩水工閘門，包含溢洪道、沖刷道、河道放水口、發電放水口、排洪隧道及副壩，共25道控水閘門。溢洪道共8道，每道寬14米，最大排洪量可達每秒7670噸，相當於一秒鐘排放3座奧運標準游泳池的水量。

此外，翡翠大壩有設置緊急排洪隧道，排洪量可達每秒1500噸，平時備而不用，翡翠水庫自營運以來，雖未曾啟動，但每年汛期前都會完成測試，確保功能正常。

翡管局表示，翡翠大壩內有3處不同高度的發電放水口，排洪量每秒102噸，可引取庫水進行水力發電，發電後再排放供應下游淨水場所需用水，一水兩用，為市庫挹注財源。

翡管局指出，汛期水庫洩洪時，都會透過廣播通報下游民眾遠離河道，確保安全，翡翠水庫已完成無線電洩洪警報廣播系統維護與測試，汛期水庫操作，即使超大豪雨，會提前調節，安全放水。（編輯：張銘坤）1130424

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