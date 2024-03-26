挑百香果3訣竅 有重感、內容物不晃動、果梗淺褐色

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）百香果酸甜可口，廣受消費者喜愛，即將進入產期，高雄區農改場表示，高屏產區陸續上市，傳授挑選3大訣竅，即手拿沈甸甸、搖晃內容物不晃動，及果梗略為乾縮呈淺褐色者佳。

再2個月，國產百香果就要進入產期，每年約從6月到隔年2月採收，農業部高雄區農改場發布訊息，高屏產區已經陸續上市，傳授消費者挑選好吃百香果3大訣竅。

高雄區農改場指出，首先是手拿感受重量。因為種子越多、果汁量越多，挑選有沉甸感的果實為佳。

其次是搖晃果實，若感覺到內部有東西晃動，則避免挑選。因為百香果果實成熟落地撞擊後，種子及假種皮會產生剝離，導致內部果汁酸化，不過目前農民都會用吊網方式緩衝果實落地的撞擊力。

第三是看果梗，建議挑選果梗略微乾縮、淺褐色者為佳。因為百香果成熟掉落後，果實會持續後熟，此時酸味漸漸降低、甜味慢慢增加，這種狀態約在果實掉落後的第5到第6天，果梗會略為乾縮呈淺褐色。

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高雄區農改場重申，以上挑選3大訣竅是針對市占率達9成、果皮深紫色的百香果「台農1號」所做建議 。

對於其他少數新品種，高雄區農改場舉例，像是滿天星、黃金等，因爲果實掛樹期較長，酸味低、甜味高，以人工手採為主，沒有過酸問題，但是採收時成熟度不足，會出現些許草青味影響適口性，建議挑選飽滿、有重量感、果皮轉色均勻且非綠色者為佳。（編輯：李亨山）1130326