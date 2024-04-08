母親節 龍崎總鋪師席開200桌鳳梨好筍雞饗宴

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（中央社記者張已亷、楊思瑞台南8日電）鳳梨和竹筍是台南龍崎重要特產，龍崎農會將於母親節前夕舉辦龍崎土雞節結合鳳梨好筍季，在龍崎文衡殿推出「鳳梨好筍雞饗宴」，透過龍崎在地總鋪師席開200桌。

台南市長黃偉哲今天偕同農業部代理部長陳駿季，立委陳亭妃等人出席活動記者會，邀請品嚐微酸香甜的鳳梨鮮果和甘脆清甜的綠竹筍，用美味又豐盛的美食慶祝母親節。

黃偉哲說，鳳梨和竹筍是龍崎重要特產，今年鳳梨品質佳，竹筍產期從4月起長達8個月。現在鳳梨進入產期，與雞肉結合，希望更多人認識龍崎好物。特別是最近紅球活動剛結束，地方產業活動陸續登場，歡迎大家來龍崎品嚐美味鳳梨、好筍與土雞。

龍崎區農會表示，龍崎境內大坪、龍船、牛埔等里，有知名的月世界景觀，貧瘠青灰岩不利於種植作物，但陡峭地形卻是放養禽類極佳環境。

龍崎區農會輔導轄內土雞養殖戶成立土雞產銷班，主要飼養古早雞及黑羽土雞，每年可產出約150萬隻以上土雞。龍崎跑山雞特點是在陡峭白堊土地形露天放養12週到14週，因為有大量活動，使肌肉有彈性，肌肉間脂肪含量豐富，肉質Q彈鮮美。

此外，龍崎區土崎、崎頂、楠坑等里屬特殊砂質壤土適合種植綠竹筍，綠竹筍栽種面積約300公頃，產季長達8個月。近年因氣候變遷問題導致綠竹筍產季延後，產量銳減、災損頻傳，龍崎區農會輔導產銷班逆境中透過特殊田園管理努力維持產量及品質不減，在台北果菜拍賣市場獲肯定。

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為推廣龍崎在地優良農特產品，結合在地生產優質鳳梨、綠竹筍及跑山雞，推出台南土雞節及鳳梨好筍季。母親節前夕的5月4日推出鳳梨好筍雞饗宴，邀請龍崎在地總鋪師李榮東、黃永順及盧正治，以在地優良食材「鳳梨好筍雞饗宴」，每桌定價新台幣6000元，歡迎消費者訂購，訂完為止。

另外，活動當日有龍崎「竹你筍利 炭崎龍來」農產業文化活動，現場有農特產青農市集、綠竹筍分級、龍崎竹編藝品等展示活動；土雞產銷班也推出限量300隻16週齡土雞(母雞約3斤、公雞約3斤半)每隻350元，還有土雞料理教室，土雞推廣試吃活動等，內容相當多元。（編輯：孫承武）1130408