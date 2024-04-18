受惠降雨 寶山與寶二水庫可增約30萬噸水量

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）水利署北區水資源分署今天表示，受惠此波降雨可為寶山水庫與寶二水庫帶入共約30萬噸水量，另目前新竹地區一期稻作已完成整田插秧，已透過跨域水源調度等，可持續供水穩定。

水利署北區水資源分署向中央社記者表示，受惠降雨，截至今天下午1時許於上坪攔河堰集水區雨量累積達13.9毫米，此次降雨量後續預估將能增加寶山水庫與寶二水庫的入流量達約30萬噸。

北區水資源分署指出，截至今天下午1時，在寶山水庫與寶二水庫蓄水量約1110萬噸，蓄水率達30.4%，雖較昨天蓄水量1118萬噸略降，但因受集水時間較長，預估後續會有蓄水量回升機會。

依據水利署北區水資源分署資料顯示，截至今天下午1時許，寶二水庫蓄水量為1003.38萬立方公尺，蓄水率為31.8%；截至今天上午7時許，寶山水庫蓄水量為110.44萬立方公尺，蓄水率達22%。

北區水資源分署表示，目前新竹地區一期稻作已完成整田插秧，已透過跨域水源調度、啓動37口備援及抗旱井、油羅溪伏流水及竹科自主節水6%的措施，續維持供水穩定。（編輯：李錫璋）1130418