台中男開車撞倒路旁機車落跑 警秀監視器畫面才認帳

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（中央社記者蘇木春台中26日電）賴姓男子日前開車行經台中北屯區，撞倒路旁1輛機車但未報警即離去，機車車主發現車輛受損報案；賴男到案堅稱風吹導致機車傾倒，直到警方出示監視器畫面才改口，被依法開出罰單。

台中市警察局第五分局今天表示，警方16日下午1時多接獲機車車主報案指，停放在北屯區昌平路一段路旁的機車遭撞毀損，但對於事故發生原因一無所知，因此請警方協助調查。

交通分隊警員吳政哲獲報後展開調查，透過調閱監視器發現，1輛藍色自小客車當時欲靠右停車，卻在進入慢車道時與停放的機車後車尾發生擦撞，儘管機車已立起中柱，仍導致機車傾倒受損，1名男子下車並將機車扶起，檢視損傷後隨即離去。

警方透過涉案車輛車牌，確認駕駛為60歲賴男，員警電話通知賴男到案，但對方聲稱機車是自行倒地，與他無關，警方解釋事發當時便應報案，待員警到場釐清，但賴男仍堅稱事故非車禍，便掛斷電話。

不久後，賴男兒子致電警方，並質疑員警在家庭聚會時干擾，員警以法規回應，如未到案將以書面通知，後續將依法製單開罰，並可能吊扣駕照。

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賴男直到23日才自行前往警局，並多次聲稱無肇事逃逸，指機車倒地因風吹導致，認為未屬車禍而未報案，直到警方當場播放監視器畫面後，賴男才改口並承認碰撞機車，他表示誤以為車輛無大礙而未報警，事後警方則依法開單告發。

警方提醒，行車碰撞情形千萬不能僅扶起，或以為車沒受損逕自離去，當下應報警處理，逕自離去恐衍生肇事逃逸問題，得依道路交通管理處罰條例規定，肇事無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。（編輯：陳仁華）1130326