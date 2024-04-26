台南間歇雷雨 曾文、烏山頭水庫蓄水率重回4成

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（中央社記者張榮祥台南26日電）鋒面影響，台南昨晚6時起下起雷雨，部分行政區雨勢明顯，10時過後雨勢停歇，今天清晨雨勢再起，8時許雨聲大作，同時挹注水庫蓄水，曾文、烏山頭兩水庫合計蓄水率重回4成。

台南鋒面降雨，昨晚6時起雷鳴，在臉書（Facebook）社群掀起熱議，不少人留言指出永康區、安平區雨勢明顯，直到深夜停歇，但今天清晨又現雨勢，上午8時許雷聲大作，再度下起傾盆大雨。

中央氣象署南區氣象中心觀測，今天上午9時最大10分鐘雨量以北區15毫米居冠，其次是安平區及永康區13.5毫米。24小時累積雨量以關廟區90毫米最多，其次是安平區83.5毫米、北區76毫米。

此波雨勢也挹注水庫蓄水，曾文水庫集水區昨天累積雨量約82毫米，烏山頭水庫集水區累積雨量約63毫米，南化水庫集水區累積雨量約66毫米。

水利署南區水資源分署資料顯示，截至上午9時，以灌溉為主的曾文水庫有效蓄水量1億7589萬公噸，蓄水率34.85%；烏山頭水庫有效蓄水量5793萬公噸，蓄水率73.82%，兩水庫蓄水總量2億3382萬公噸，合計蓄水率40.09%。相較於昨天蓄水率跌破4成，已有些許提升，進水約160萬公噸。

供應台南民生、工業用水的南化水庫，截至上午9時，有效蓄水量2349萬公噸，蓄水率26.25%，進水約100萬公噸。

以當前水庫蓄水而言，南區水資源分署初判台南水情優於中北部，如今鋒面降雨，持續挹注水庫蓄水，台南供水穩定。（編輯：謝雅竹）1130426