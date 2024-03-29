港務公司祭郵輪優惠 估2025年到港數再成長

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（中央社記者余曉涵台北29日電）台灣港務公司今天指出，再度祭出明年國際客船優惠措施，包含首航及一程多港碼頭碇泊費全免等措施，並安排至美國及日本招商，預估郵輪到港數將再成長。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，去年台灣港群郵輪到港實績亮眼，共達327艘次、54.7萬旅客人次，雙雙恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前最高峰的5成。

港務公司指出，延續郵輪市場熱度，並配合郵輪提前規劃航程的特性，已公告「2025年國際客船優惠措施」，2025年方案包含首航及一程多港碼頭碇泊費全免優惠，並提供靠泊特定港口及達目標航次可享旅客服務費全免。

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為加速吸引各大國際郵輪靠泊台灣，港務公司表示，預計4月8月至4月11日與觀光署聯袂赴美國邁阿密參加「國際郵輪展暨全球會議論壇（Seatrade Cruise Global 2024）」，共同搭建台灣館參展，加強力道以城市觀光及港口設施共同行銷宣傳，爭取各大國際郵輪公司布局台灣並推展港群資源，提升台灣國際郵輪市場知名度。

另外，港務公司規劃今年5月間再次赴日宣傳台灣港群，藉此與日本郵輪航商及港口單位交流。（編輯：戴光育）1130329