春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水[影]

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署今天表示，隨著聖嬰事件逐漸減弱，春季過後氣候逐漸回到正常，預估春季將會是正常至偏暖為主，整體雨量則正常至偏少，中南部春季本就不是多雨季節，提醒民眾節約用水。

中央氣象署今天舉行「春季展望記者會」。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，目前的聖嬰事件有逐漸減弱趨勢，研判春季過後就會逐漸回復到正常；預估3至5月平均氣溫以正常至偏暖的機會較大，雨量部分，3至5月雨量為正常至偏少，不過5月進入梅雨季，降雨量仍有不確定性。

陳怡良說明，3、4月進入春季，天氣系統變化快速，常會有鋒面在台灣附近形成，另外氣溫回暖，易有對流發生，可能會帶來較大雨勢，並伴隨雷雨發生；另外冷暖交替，西部、金馬地區常會有局部霧或低雲，影響能見度。

陳怡良提到，春季仍然是全年雨量偏少季節，氣象署預估未來1季雨量是正常至偏少，且北、中、南雨量本身就不一樣，中南部春季本來就不是雨量多的季節，仍提醒民眾要節約用水。

陳怡良說，俗諺「一場春雨一場暖」，指得就是北方冷空氣南下影響次數、程度都會逐漸減弱，隨著季節轉變，氣溫偏暖時間就會愈來愈多。

陳怡良表示，今天也是傳統24節氣中的驚蟄，24節氣是地球與太陽的相對位置，驚蟄也代表氣候逐漸變暖，氣候上易出現陣雨或雷雨；雖然今年在2月24日就響起春雷，但春雷時間每年都會不太一樣，只是在提醒進入氣候的某一個狀態。（編輯：陳仁華）1130305