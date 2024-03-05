3月植樹月 公私協力打狗溪畔種3500株苗木

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）3月植樹月，農村水保署表示，將與地方政府、社區民眾、企業等在宜蘭縣大同鄉打狗溪畔種下3500株樹苗，可增加碳匯1萬2355公斤，促進生態多樣性，並喚起全民、企業重視永續。

農業部農村發展及水土保持署發布新聞指出，台北分署10日將在宜蘭縣大同鄉打狗溪，攜手家樂福、金車文教基會、扶輪社、在地居民、地方政府，攜手舉辦「植樹護地球・水保心森活」植樹活動，面積1.8公頃，將種下3500株樹苗，規模為去年公私協力在當地0.5公頃土地種下1000株樹苗的3倍以上。

樹苗種類包含光臘樹、九芎、紅淡比、青剛櫟、山芙蓉、茄冬等現地及水土保持樹種，可增加碳匯1萬2355公斤，並有助於營造打狗溪生態多樣性。

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在地居民響應，農村水保署指出，包含枕山、大進、同樂、中華、中山、玉蘭、蓁巷、龍潭、二結、四方林部落等多個社區居民將一起種下樹苗，供後人乘涼。

企業善盡社會責任，農村水保署說明，今年活動結合台北市東泰扶輪社發起的聯合社會服務植樹計畫，除了三聯科技教育基金會參與，也號召台北多個扶輪社團響應，以及莎美娜實業股份有限公司、蘭陽城鄉美學基金會共同募資，完成其中2000株樹苗的栽植與後續養護。（編輯：李亨山）1130305