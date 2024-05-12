澎湖表揚模範母親及婆媳 展現家庭和諧

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣湖西鄉公所今天表揚母親節鄉內模範母親及模範婆媳。馬公當選模範母親的蔡洪𥕥，兒孫組成近40人的祝賀團，成為活動中最大焦點，展現出家庭和諧幸福。

澎湖湖西與馬公2鄉市今天配合母親節，分別在湖西公所與百世多麗花園酒店舉辦表揚模範母親等活動，湖西鄉長陳振中表揚湖西村陳趙粉等10名模範母親，其中還表揚有湖西吳淑卿、鄭怡汎等4組模範婆媳；馬公市長黃健忠則表揚29名模範母親。澎湖縣政府參議盧春田與議長陳毓仁等多名人士都到場祝賀。

陳振中與黃健忠都在表揚模範母親活動中表示，「家庭是我們生命的根基，每名模範母親都有著一個故事，呼籲為人子女要珍惜與父母在一起的每一刻，愛要及時，孝順也要及時，讓每個家庭充滿溫馨和幸福」。

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88歲的馬公興仁里蔡洪𥕥今天在丈夫蔡榮華陪同下接受表揚，近40名兒孫等更是大陣仗組團到場祝賀，還拉起寫有「榮華洪𥕥子孫滿堂」的紅布條，一起分享這份榮耀，成為活動中最引人注目的焦點。

澎湖湖西與馬公2鄉市舉辦表揚模範母親活動，除了表揚模母親與模範婆媳外，還安排幼兒園幼兒們精彩的幸福傳愛等表演，為母親節帶來無限歡樂和感動。（編輯：黃世雅）1130512