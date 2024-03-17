旅遊季暖身 澎湖「摩西分海」岸際清出4100公斤海廢

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（中央社澎湖縣17日電）澎湖旅遊季將開始，觀光署澎湖國家風景區管理處與湖西鄉公所今天發動近500人，前往北寮奎壁山與赤嶼間海岸線淨灘，短短2小時清出4100公斤海漂廢棄物及垃圾，讓摩西分海景點更加乾淨迎接觀光季。

澎湖國家風景區管理處與湖西鄉公所響應行政院「向海致敬」政策，確保海洋資源永續發展，今天選在摩西分海景點的北寮奎壁山與赤嶼間海岸線舉辦聯合淨灘活動，澎管處長洪志光、湖西鄉長陳振中與尖山發電廠長陳坤山等人與近500名各機關及社區民眾一起撿拾海漂垃圾。

澎管處表示，今年春聯合淨灘活動，與澎縣府環保局、湖西鄉公所等聯合辦理，包括北寮、南寮社區等各中央與地方機關、團體共同響應，近500人同心協力合作下，其中「赤嶼」島上累積不少海洋廢棄物，僅能以人力撿拾，一步又一步從礫石步道提至岸上，恢復北寮海岸潔淨面貌。

澎管處表示，今天的聯合淨灘活動，前後約2小時，合計清出4100公斤海漂物及垃圾，其中保特瓶、浮球、鐵鋁罐等資源回收1200公斤，其餘漂流木、保麗龍等一般垃圾2900公斤。

澎管處表示，湖西鄉北寮奎壁山下東側沿岸與無人小島「赤嶼」之間，退潮時會裸露出S形礫石的300公尺步道，有如摩西分海般景觀，是遊客到澎湖旅遊必訪景點之一。（編輯：陳仁華）1130317