澎湖環境教育拚垃圾減量 湖西安排學子進掩埋場體驗

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（中央社澎湖縣2日電）澎湖垃圾處理是一大難題，湖西鄉公所今天首度安排轄內國中學子走進掩埋場，看看堆積如山垃圾，親身參觀體驗垃圾處理須從自身源頭減量做起及落實資源回收，以達成垃圾減量。

澎湖湖西鄉公所舉辦環境教育暨宣導活動，今天起分別安排鄉內的國中小學生實地走進湖西紅羅掩埋場，首場是湖西、志清2國中師生，8日則為轄內國小師生，實地了解垃圾處理等環境教育，期盼每個人從自身做起，達到垃圾減量目標。

湖西公所清潔隊今天在垃圾掩埋場說明掩埋場轉運與垃圾減量及示範垃圾分類後，由2所國中學生親手進行資源回收與垃圾減量，讓學生了解垃圾減量及資源回收再利用，達到教育與實踐並重。

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湖西鄉長陳振中表示，澎湖的垃圾掩埋場，隨著人口增加及觀光發展，垃圾量逐年攀升，掩埋場堆積如山，幾乎已達到飽和，不僅產生惡臭，也影響周邊環境，目前大部分垃圾採取打包轉運方式送至本島焚化爐，但受到天候、船班等因素影響，後續處理面臨嚴肅挑戰。

澎湖縣環保局表示，澎湖全縣1天家戶的垃圾量約在60至80噸，1年約2萬4000噸、廚餘約4000噸左右，目前掩埋場累積已達1萬2000萬噸，在精進離島垃圾分選前處理及推動轉廢為環境經濟下，由環境部補助經費執行機械分選篩上物，打包物壓縮再轉送高雄焚化爐去化，但因受天候與船班等限制，造成垃圾堆積，目前專案申請去化篩上物試驗計畫，至於廚餘因靜置醱酵空間不足，也爭取補助興建貯存場。（編輯：陳仁華）1130502