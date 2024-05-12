台南做工行善團母親節出勤 完成第258戶修繕

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府勞工局「做工行善團」志工在今天母親節仍出勤為弱勢族群修屋，兵分多路前往麻豆、永康施工，完成第258戶修繕任務，台南市長黃偉哲太太劉育菁到場送花為團隊打氣。

台南市政府勞工局長王鑫基透過新聞稿表示，今天修繕永康區個案為90多歲的王姓屋主，與80多歲妻及已婚孫子、孫媳一同居住，因全家人收入微薄、經濟狀況不佳，一直無力整修老舊殘破天花板。

王鑫基指出，勞工局派員場勘後，號召志工團力量，由泥水工會志工先進行天花板拆除、電子加工工會志工進行屋頂鋼板更新施工，最後由電氣工會志工進行電線配置、燈具更換及木工工會志工進行天花板輕鋼架施工等，讓屋主重獲安穩舒適的家。

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王鑫基表示，麻豆區低收入戶黃姓案主居住老屋使用已久，每逢下雨時都須要用水桶接水，天花板也大片剝落，經歷多次進場修繕，本週再進行安裝鋁門、水槽維修、油漆粉刷等施工，完成做工行善團第258戶修繕任務，讓案家夫婦重新擁有安居處所。

王鑫基說，因為有志工們齊心協力無私奉獻，協助許多需要幫助的弱勢族群，形成善的循環，期待透過大家共同努力，幫助更多弱勢家庭改善居住環境，並重建對未來盼望。（編輯：黃世雅）1130512