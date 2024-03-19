成醫護理師控強迫加班 南市府調查屬實將裁處

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市勞工局今天表示，成大醫院開刀房25名護理師反映超時工作、強迫加班及違法調動等，勞工局調查屬實，違反勞基法，將依程序裁處。

台南市勞工局今天發布新聞稿指出，勞工局去年陸續接獲成大醫院開刀房護理師反映人力不足，出現超時加班、強迫加班及未依規定計給加班費等情形，勞工局數次勞動檢查，查出加班費未依規定發給及出勤紀錄未詳實登載，已依程序裁處在案。

不過，勞工局今年還是接獲成大醫院開刀房護理師持續反映超時工作、強迫加班、違法調動及加班費未依規定計給等情事，勞工局近期完成勞動檢查發現，成大醫院仍涉有出勤紀錄未詳實登載與加班費未依規定發給等違法情事，將依程序裁處。

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台南勞工局長王鑫基表示，5大常見加班費違法態樣，其中之一是「雇主規定加班未滿1小時不給加班費」，但雇主給付勞工工資應計算至分鐘為止，工作未滿1小時，仍可換算為小時後，再依勞基法規定發給加班費（加班20分鐘，換算為20/60小時計給加班費）。

勞工局檢查發現成大醫院加班費計算以0.5小時為計算單位，少於0.5小時且有提供勞務時間，雇主卻未依規定給付勞工加班費，將依法裁處。（編輯：郭諭儒）1130319