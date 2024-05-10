台南生成式AI數位平台 提供中小學安全學習工具

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（中央社記者張榮祥台南10日電）因應ChatGPT生成式AI（人工智慧）時代來臨，台南市長黃偉哲今天宣布台南市「生成式AI數位學習平台」上線啟用，提供國中小學師生安全學習工具。

黃偉哲指出，ChatGPT生成式AI問世時，國內外一些知名大學嚴禁學生使用寫報告，但他認為這是時代潮流，如今台南市領先全國建置「生成式AI數位學習平台」，提供國中小學師生易用性、安全性、個別化與互動性的人工智慧數位學習工具。

黃偉哲表示，台南市「生成式AI數位學習平台」專為國中小學設計，透過過濾不當資料、保護網路個資安全及教學模組設計功能，引導學生對AI生成內容進行反思批判。人工智慧時代已經來臨，學校教育應積極協助學生擴大視野，贏在起跑點上。

今天啟動記者會由AI社群教師示範綜合領域「人際關係」單元教學應用，呈現AI導學、自學與共學的教學歷程；學生可在平台示範如何表達想法，從引導提問過程看到生成式AI即時回饋與診斷結果。

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台南市「生成式AI數位學習平台」命名為「智慧魔鏡」，涵蓋2個意義，一是生成式AI如同童話故事魔鏡，閱讀人類提供資料後就會學習、模仿產生新樣本，只要提供正確「咒語」，可立即獲得真人般互動與決策；另一是鏡子代表「反思」，對學習反思歷程被認為是產生學習的關鍵。

市府發布新聞稿指出，「數位學習力」是「國際學生能力評估計畫（PISA）2025」新增評估指標，透過「智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台」智慧診斷與出題等多元功能，將引導鼓勵學生與AI互動，進而培養自主學習能力。（編輯：唐聲揚）1130510