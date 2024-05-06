以色列駐台代表訪黃偉哲 盼與台南更多交流

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）今天到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，希望未來以色列與台南市能在農用無人機、古蹟保存與修復等領域進一步交流。

台南市政府新聞稿指出，游瑪雅今天先出席在台南市仁德區車路墘基督教會舉辦的「Holocaust和平紀念講座」，再到台南市政府拜會，也是她在去年8月抵任後首度拜會台南市政府。

黃偉哲在雙方會談時表示，台南是台灣第一個城市，從1624到2024，今年剛好是台南400週年，與西方文化歷史比較起來不算長，但希望可藉此機會加強交流，未來能與台南姊妹市若那那市（Raanana City）及其他以色列地區，加強教育、文化、運動等面向交流。

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游瑪雅表示，今天到台南還造訪成功大學、沙崙智慧綠能科學城等地，台南在地震防災領域非常值得學習，尤其是地震前準備，希望未來可以和台南在農業、水利、綠能、學術、創新等方面，特別是農用無人機運用，以及古蹟保存與修復等領域，可有進一步交流。

台南市政府提供資料指出，游瑪雅今天造訪的車路墘基督教會台灣Holocaust和平紀念館，為台灣唯一以猶太人文物為典藏主題文化館，每年舉辦「Holocaust和平紀念講座」，「Holocaust」指的是二戰納粹迫害殺死超過600萬名猶太人歷史事件，希望從中汲取教訓並呼籲和平。（編輯：黃世雅）1130506