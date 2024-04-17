美國政界青年領袖訪黃偉哲 團長憶曾到台南放暑假

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（中央社記者張榮祥台南17日電）由美國州眾議員、市議員等12人組成的「美國青年領袖訪問團」，今天拜會台南市長黃偉哲，團長朴香吟的祖母是台南人，她曾在台南度過數個幸福暑假，特別更穿著祖母外套到訪。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「美國青年領袖訪問團」今天參訪台南市政府，黃偉哲接待歡迎，雙方討論交流市政、產業、交通及觀光等議題。

黃偉哲表示，台南是台灣第1座城市，美食小吃聞名，更是擁有1000餘座廟宇的眾神之都，同時是台積電3奈米半導體先進製程發展重鎮，也為古都帶來新的科技形象。近年來台美關係愈形緊密，他期待和美國各地政治領袖合作，增進交流。

朴香吟（Cristina Shannin Parajón）則說，她是新墨西哥州首名台美州眾議員，祖母是台南人，母親姓張簡，她和母親雖在美國出生，但曾在台南度過數個幸福暑假，她也特地穿著祖母外套到訪。

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朴香吟表示，祖母曾和她分享台灣勤勉、自由等價值觀，美國和台灣在這方面是雷同的，她和團員們正透過各自政治職涯實現這些理念，也期待再訪台南。

市府表示，「美國青年領袖訪問團」是外交部駐美各處共同推薦籌組，由美國多州政界青年領袖組成，成員除朴香吟外，其他人幾乎都是首次到訪台灣，預定在台南停留2天，參觀安平古堡、台南科學園區等。（編輯：郭諭儒）1130417