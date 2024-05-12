麥寮社教園區擺脫蚊子館封號 最快113年底開放

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣麥寮鄉社教園區去年初完成驗收，卻遲遲未對外營運，成為當地蚊子館，鄉公所今天在園區舉辦母親節活動，麥寮鄉長許忠富說，園區最快今年12月開放，打造宜居環境。

麥寮鄉社教園區占地達2萬4000平方公尺，包括生活美學館、智慧圖書館、宴會廳、演講廳等，是雲林沿海規模大的多元場館，經過6年多施工，去年初完成驗收；麥寮鄉公所和雲林縣府、台塑企業曾多次開會研議，營運方式卡關，導致園區遲遲未開放，成為地方的蚊子館。

麥寮鄉公所今天在社教園區舉辦母親節表揚活動，並請麥寮子弟、世界麵包冠軍金牌教練吳武憲製作母親節蛋糕，16名模範母親和其家人成為園區首批貴客。

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許忠富表示，當初園區規劃為多元場館，讓沿海居民可以就近開國際會議、學習或者參加藝文活動，所以上任後第一要務就是啟用社教園區，從此處開始翻轉麥寮，打造宜居環境。

許忠富指出，園區內空間設施完備，公所正規畫引進書籍、視訊等軟硬體設備，未來與國際之間交流都能利用此空間視訊教學，學童們也能善用圖書館提升閱讀力，園區最快今年12月全面開放。（編輯：黃世雅）1130512