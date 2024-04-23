回鍋就任麥寮鄉長 許忠富：廣納人才推動鄉政

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）民進黨籍前麥寮鄉長許忠富此次補選以無黨籍參選，最後高票當選，他今天宣誓就職並表示，未來會將1天當2天用推動鄉政，也會廣納人才和不同意見，帶領團隊繼續建設麥寮鄉。

麥寮鄉公所今天舉辦鄉長就職典禮，民進黨雲林縣議員蔡永富、顏嘉葦和麥寮鄉代表會主席韓青山和上百名鄉親觀禮，雲林縣府參議黃玉霜擔任監交人，許忠富從代理鄉長邱良閱手中接下印信。

許忠富表示，接下印信心中有無限的使命感，也是他兌現及推動政見的開始，未來2年半除一般既有公務，他要加速社教園區營運解決麥寮長期公共設施的不足，提升生活品質及孩童競爭力，及推動麥寮納骨塔興建計畫，解決長期塔位不足的問題，同時兼顧麥寮鄉農漁業的發展。

他提到，距離自己卸任鄉長已經5年4個月了，很多鄉親告訴他麥寮發展也跟著停擺，因此未來的日子，他會將1天當2天用，必須用2年8個月的時間把進度追回來。

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許忠富認為，自助者會得到人助、天助，所以大家要同心合作為自己的家鄉努力奮鬥，自然可以吸引更多人投入資源協助麥寮的建設，他會與鄉親共同努力，打造麥寮鄉成為濁水溪尾最閃亮的珍珠。

麥寮鄉長補選被外界視為2026年地方選舉灘頭堡，記者詢問許忠富接下來的人事布局，許忠富僅說，當前最重要的是做好鄉政，他會不分黨派、廣納人才，培育更多更好的人才進駐公所。（編輯：謝雅竹）1130423