台灣好行日月潭阿里山線 5/1起假日增1對開班次

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）台灣好行日月潭阿里山線目前班次僅上午8時日月潭、下午1時阿里山發車，為提升假日量能，5月1日起假日及國定假日加開上午8時30分從日月潭、下午3時30分阿里山出發班次。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處透過新聞稿表示，與員林客運推動的「台灣好行」日月潭阿里山線，5月1日起假日及國定假日加開1對開班次，屆時有上午8時及8時30分從日月潭水社綜合商場發車，及下午1時、3時30分從阿里山轉運站發車，方便遊客安排旅程。

台灣好行6739日月潭阿里山線目前去程往阿里山轉運站，為上午8時從日月潭發車，回程往日月潭下午1時從阿里山轉運站發車，日月潭國家風景區管理處指出，日月潭阿里山線去年12月開行即受好評，平均搭乘率約7成，但假日僅有1班往返，可說是一位難求。

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日管處指出，台灣好行日月潭阿里山線採預約搭乘，可於搭乘前2個月至前2天內預約，專線（049）2770041，路線行經許多觀光景點，如信義鄉農會梅子夢工廠、新中橫公路塔塔加夫妻樹、玉山國家公園塔塔加遊憩區、嘉義縣阿里山鄉特富野古道，沿途高山景緻迷人。

日管處也推薦台灣好行日月潭線，行駛台中往返日月潭，途經桃米休閒農業區、日月老茶廠、九族文化村；台灣好行車埕線行駛日月潭往返車埕，沿途可至百年歷史水里蛇窯，最後在車埕參觀鐵道觀光小學堂及感受木業文化。（編輯：郭諭儒）1130423