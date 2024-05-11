大聲來台辦個人專場 重現BIGBANG經典組曲

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（中央社記者王心妤台北11日電）韓團BIGBANG成員大聲（DAESUNG）今晚在台北國際會議中心舉辦個人專場，也是他這次海外巡演首站。大聲除了演唱BIGBANG經典歌組曲，也稱讚台灣小吃美味。

大聲此次的演唱會，從動畫、舞台到燈光設計都呈現出他的個人特色，他也在舞台上跟現場歌迷互動，為了打破語言隔閡，甚至比手畫腳呈現。

他笑說，昨天彩排後吃了火鍋，而台灣火鍋好吃到跟在韓國吃是不同的等級，今天則吃了小籠包，「我現在肚子都吃到變成小籠包了，很羨慕你們在這邊可以吃到很多小籠包跟火鍋。」

他除了演唱Flow、Laugh It Off、BABY DON'T CRY等歌曲，也有跟歌迷的互動環節，像是唸出粉絲寫的信。有歌迷表示，大聲的歌聲陪伴她度過讀書的苦悶時光，今晚正好是粉絲的生日，希望他能演唱生日快樂歌，大聲也獻唱生日歌給歌迷。

大聲特別準備BIGBANG的組曲，包含Bad Boy、FANTASTIC BABY、BANG BANG BANG等，連續唱跳多首歌，將氣氛炒到最高潮。

演唱會尾聲，螢幕出現慰問台灣地震的文字，內容表示，大聲昨天彩排時經歷地震，因此格外希望慰問花蓮地震的罹難者與家屬，也對幫助災後復原的人們送上鼓勵，同時祈禱所有粉絲們，時時刻刻都能安全和幸福。（編輯：陳政偉）1130511