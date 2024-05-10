可成匯兌收益挹注 首季獲利年增4倍每股賺6.73元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）金屬機殼廠可成今天公布第1季財報，受惠於營收規模增加及匯兌收益，歸屬於母公司稅後淨利達新台幣45.76億元，較去年第4季轉虧為盈，年增4.17倍，每股盈餘6.73元，為近6季高點。

可成發布新聞稿說明，時序進入消費電子淡季，受惠於特定品牌客戶推出促銷活動、新品上市進度符合預期，動能持續回升，營收趨勢有望向上。

可成指出，今年下半年起Windows作業系統升級與AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）熱潮，有助市場需求進一步復甦，可成將持續進行多角化布局，展望維持審慎正向。

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可成今年第1季合併營收36.59億元，因農曆春節過後品牌客戶拉貨動能逐漸恢復，季增10.6%，年增3.3%；由於營收規模增加，毛利率為27.9%，季增3.2個百分點，年增5個百分點；營業利益率為7.9%，季增6.3個百分點，較去年同期由負轉正。

因新台幣兌美元匯率貶值，可成今年第1季業外匯兌收益達29.07億元；並受惠於高利率環境，第1季淨利息收益為24.81億元，年增29.9%。（編輯：張均懋）1130510