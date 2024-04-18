股東會納入修改公司章程案 可成：尊重主管機關

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（中央社記者吳家豪台北18日電）金屬機殼廠可成今天董事會決議，將股東提案「修改公司章程案」列入113年股東常會議案，以示尊重主管機關的意見；可成將於股東常會召集通知日之前，將處理結果通知提案股東，並將該議案列於股東常會開會通知。

但可成也表明，本案通過並不否決可成112年4月18日董事會決議，有關本案股東提案項數認定的問題，應依相關行政爭訟程序的結果而定。

可成股東會將於5月30日登場，地點在台南晶英酒店。

可成今天發聲明指出，針對任何股東提案，皆會深入研析相關法令，必要時會參酌外部法律顧問的意見，審慎審議提案的適法性，以求一切合法合規。

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對於股東提案修改公司章程，可成表示，該等股東已於112年度股東提案期間提出，本次提案除將提案年度變更為113年度外，其餘內容皆與112年度提案相同。

鑒於該股東提案的構成要件事實、處理對象與條件，以及授權原因不同，可成董事會認為該提案應屬二項提案，因此去年未列入股東常會議程；然而主管機關與可成有不同意見，進而逕行裁處，可成對此深感遺憾。可成董事長洪水樹已針對相關裁處依法提起訴願，目前正由訴願機關審理中。（編輯：楊凱翔）1130418