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財務糾紛涉砸店潑漆 桃園警兵分多路跨區逮3嫌

2024/5/12 15:32（5/12 15:51 更新）
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桃園警分局12日指出，陳姓男子因財務糾紛店面先遭砸，舊租屋處11日也遭潑灑紅色油漆，警方獲報後立即組成專案小組追查，案發5小時內分別在桃園市及新竹縣市逮捕3男，並起獲毒品及鋼珠槍等證物。（桃園警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年5月12日
桃園警分局12日指出，陳姓男子因財務糾紛店面先遭砸，舊租屋處11日也遭潑灑紅色油漆，警方獲報後立即組成專案小組追查，案發5小時內分別在桃園市及新竹縣市逮捕3男，並起獲毒品及鋼珠槍等證物。（桃園警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年5月12日
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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園警分局今天指出，陳姓男子因財務糾紛店面先遭砸，舊租屋處昨日也遭潑漆，獲報後組專案小組在案發5小時內分別在桃園市及新竹縣市逮捕3男，並起獲毒品及鋼珠槍等證物。

桃園市警察局桃園分局景福派出所長吳家鳴接受媒體聯訪表示，鄭姓男子（32歲）與陳姓被害人有財務糾紛，心生不滿的鄭男請友人王姓男子（32歲）出面租車，再夥同鍾姓友人（30歲）在11日下午5時40分許前往陳男舊租屋處潑灑紅色油漆，但不知陳男早已搬離。不過，陳男開設的檳榔攤日前遭鄭男等人砸毀過。

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吳家鳴指出，警方接獲陳男舊租屋處附近居民報案後，立即組成專案小組進行追查，發現鄭男及鍾男犯案後逃往新竹地區、車輛由王男開走後，立即兵分多路進行查緝，昨天晚間9時30分許專案人員先在桃園市八德區中華路攔查王男到案。

他表示，專案人員隨後在昨晚10時許於新竹市一家火鍋餐廳將鍾男查緝到案，當晚10時30分許在新竹縣竹北市圍捕鄭男到案，並在他車內起獲安非他命、鋼珠槍及瓦斯瓶等物，全案依法移請桃園地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1130512

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